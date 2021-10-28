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Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi

28.10.2021 10:17
Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet baykuş figürlü, 2 adet haç şeklinde metal obje, 1 adet sikke ve 1 adet gümüş zincire takılı obje ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet baykuş figürlü, 2 adet haç şeklinde metal obje, 1 adet sikke ve 1 adet gümüş zincire takılı obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan çalışma neticesinde Y. B. isimli şüpheli içerisinde bulunduğu araçla birlikte Kütahya girişinde yakalandı. Yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet baykuş figürlü, 2 adet haç şeklinde metal obje, 1 adet sikke ve 1 adet gümüş zincire takılı obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi
Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 5 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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