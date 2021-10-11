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Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

11.10.2021 11:51
Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kırmızı reçeteye tabi 532 adet hap ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kırmızı reçeteye tabi 532 adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen E.Ç., M.A. ve R.M.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, verilen bilgi üzerine Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli 532 adet kırmızı reçeteye tabii hap ve 1 adet payp ile yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 532 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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