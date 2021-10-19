Kütahya'da Asra Umut Derneği açıldı - Son Dakika

Kütahya'da, Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, düzenlenen törenle açıldı.

Dernek Başkan Vekili Serap Öztürk, Alipaşa Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan dernek binası açılışında yaptığı konuşmada, derneğin kuruluş amacının, dil, din, ırk mezhep ayrımı yapmadan gerek yurt içi gerekse yurt dışında bulunan ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi her türlü desteği sağlamak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar farklı kurum ve kuruluşlar altında çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirten Öztürk, "Her ay düzenli olarak 60-70 ailemize erzak dağıtımı, okul kıyafeti ve kırtasiye desteği, bayramlık kıyafet gibi yurt içi faaliyetlerimizin yanında Afrika'da iftar programı ve su kuyusu açılışı, Suriye'de bot projelerini hayata geçirdik. Yine Kütahya'da Şehzadeler Parkı etkinliği, yetim piknikleri ve çeşitli eğlence, eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dua ettirmesiyle program tamamlandı.