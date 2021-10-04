Kütahya'da beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı Balcı, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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