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Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü - Son Dakika

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

08.10.2021 19:35
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Kütahya'da bin üniversite öğrencisi bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

Kütahya'da bin üniversite öğrencisi bağımlılığa karşı yürüyüş yaparak farkındalık mesajı verdi.

Yeşilay Kütahya Şubesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Yeşilay Bağımlılığa Karşı Farkındalık Yürüyüşü" için Zafer Meydan'ında toplanıldı.

Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini söyledi.

Özellikle gençlerin yürüyüşe katılmasının önemli olduğunu belirten Çelik, "Gençlerimizin başta sigara, alkol, internet ve sosyal medya olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı duruş sergilemeleri bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha sonra öğrenciler, kentin yöneticileriyle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek bağımlıkla mücadeleye destek verdi.

Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü
Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü

Üniversite, Türkiye, Yeşilay, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da bin öğrenci bağımlılığa karşı yürüdü - Son Dakika
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