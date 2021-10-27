Kütahya'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, maden sahasında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Zülküf Akarsu (43) yönetimindeki 06 BEJ 299 plakalı kamyon, bor maden sahasında rampa çıktığı sırada kayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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