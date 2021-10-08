Kütahya'da din görevlileri için vefa programı - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği (KÜDİYAD) tarafından din görevlileri için vefa programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Ali Çelik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Müftü Yardımcısı Tahsin Ekin, Din Hizmetleri Şube Müdürü Gürsel Bayram ile din görevlileri katıldı.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, din görevlilerinin salgınla mücadelede ciddi katkılarının olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin her alandaki çalışmaları ve hizmetlerinin kendilerine güç verdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Din görevlisi olan arkadaşlarımızla yoğun bir mesai uyguluyoruz. Özellikle salgın sürecinde büyük bir sorumluluk üstlendiler. Yükümüzün büyük bir kısmını özellikle filyasyon ekipleri konusunda paylaştılar. Hala da bu konuda yürütülen çalışmalara din görevlilerimiz destek vermeye devam ediyor. Salgın ciddi anlamda ülkemizi ve dünyamızı zorluyor. Burada desteğe ihtiyaç var."

Din görevlilerinin hayatın her alanında görev aldığını dile getiren dernek başkanı Murat Oruç da insanlığa en faydalı mesleklerden birinin de din görevlisi olmak olduğunu dile getirdi.

Oruç, konuşmaların ardından desteklerinden dolayı Vali Çelik ve Müftü Demirtaş'a plaket takdim etti.