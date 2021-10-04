Kütahya'da helikopterle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kütahya'da jandarma ve polis tarafından helikopterle yapılan trafik denetiminde 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezini Afyonkarahisar ve Çavdarhisar ilçesine bağlayan kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Güzergahta ise jandarma ve polis ekipleri 4 ayrı uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu.

Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içinde yaklaşık 100 araç kontrol edildi, 8 sürücüye ceza kesildi.

Havadan denetimlere katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilere, trafik kazalarının önlenmesine dair farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'deki temel sorunlardan birinin trafik kazaları ve can kayıpları olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın kazaların azaltılmasına yönelik stratejisi kapsamında, Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde trafik denetimlerini elimizdeki imkan ve kabiliyetlerle artırılması, bu konudaki bilinç ve kabiliyetin yükseltilmesi için her türlü araç ve teknik ekipmanın kullanılması talimatı çerçevesinde denetimlere katıldık. Trafik kazalarındaki en önemli sorunumuz hız. Hızı azaltmadığımız müddetçe, yasaların belirlediği hız kurallarına uymadığımız sürece risk altındayız. Hızlı gitmemiz ne kadar iyi sürücü olduğumuzu göstermez, ne kadar büyük risk altında olduğumuzu gösterir."

Denetimlere, Kütahya Belediye Başkanlı Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da katıldı.