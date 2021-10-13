Kütahya'da, Kastamonu'daki sel bölgesinde görev alan 150 personele teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kastamonu'nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde meydana gelen sel afetinin ardından Kütahya'dan çalışmalara katılan 12 kurumdan 150 personele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini verdi.

Ağustos ayında meydana gelen sel afetinin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Küre'de görevlendirilen Çelik, belge teslim töreninde, Kütahya'nın sel afetinin yaralarını sarmak için birlik ve beraberlik içinde seferberliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Sel felaketinin yaralarını sarmak için Kütahya'da herkesin elini taşın altına koyduğunu ve bu tablodan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, şunları kaydetti:

"İhtiyaçların giderilmesi için ulaştığımız yerlerin hiçbirinden olumsuz cevap almadık. Ulaştığımız herkes tereddüt etmeden her şeyi sundu, devletimiz ve milletimiz için elini taşın altına koydu. Görevlendirilen personelimiz hiçbir tereddüt göstermeksizin çantasını aldı geldi, kaç gün kalacağını dahi sormadı. O gece şahit olduğum güçlü bir birliktelik ruhu bana büyük bir inanç verdi. 12 kurumdan 150 personelimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, işletmeler verilen görevin ifası için bir çaba içine girdi. Büyük memnuniyet duydum. Hep beraber çalıştık ve görevimizi başarıyla yerine getirdik. Her birinize şükranlarımı sunuyorum."

Daha sonra Çelik ile diğer protokol üyeleri tarafından personele teşekkür belgeleri teslim edildi.

Programa, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sel bölgesinde görev alan kurumların yetkilileri katıldı.