Kütahya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Bulvarında meydana geldi. Hatice Elmacı (21) yönetimindeki 35 AYB 468 plakalı motosiklet ile Erdoğan Atasoy Caddesine girmek için kavşaktan dönen Hakan Koca yönetimindeki 34 COE 830 otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Elmacı, arkadaşı Rümeysa İdin (20) ile otomobildeki Merve Koca (15) ve Mükerrem Berra Altay (15) yaralandı. Kazayı ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rümeysa İdin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hakan Koca ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.