Kütahya'da "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası - Son Dakika

Kütahya'da, Saadet Partisi'nce "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyası başlatıldı.

Partinin Kütahya Kadın Kolları Başkanı Mine Evren, Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan fidan bağışı standında yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarıyla Türkiye'nin ciddi bir yeşil alan kaybı yaşadığını hatırlattı.

Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları'nın Türkiye genelinde başlattığı, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyasına Kütahya teşkilatları olarak destek verdiklerini belirten Evren, şunları kaydetti:

"Saadet Partili kadınlar olarak yanan ormanlar ve tahrip edilen doğayı yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bu farkındalıkla, kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz."

Evren, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.