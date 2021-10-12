Kütahya'da vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatılıyor - Son Dakika

Kütahya'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, emniyet kemerinin kaza esnasında araç dışına fırlamaları engellediği, araç içinde meydana gelen ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 55 oranında azalttığı belirtildi.

Emniyet kemerinin öneminin vatandaşlara anlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek için ilimiz genelindeki umuma açık işyerlerinde bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Son iki hafta içinde 124 kahvehanede 2 bin 288 vatandaşımıza ulaştık. Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza güvenli seyahat için emniyet kemerinin öneminden bahsettiler. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edilecektir."