Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbahar renklerine büründü

Kütahya'daki 1950 rakımlı Boyalı Dağı, sonbahar mevsiminin renkleriyle görsel şölen sunuyor.

Kütahya'daki 1950 rakımlı Boyalı Dağı, sonbahar mevsiminin renkleriyle görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle yeşil ve kahverenginin farklı renk tonlarına bürünen Boyalı Dağı bölgesi seyirlik görüntüler oluşuyor. Kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlar, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Amatör fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarından da yoğun ilgi gören Boyalı Dağı'nın eteğindeki Aydoğdu köyü ise eşsiz güzelliğiyle bir tabloyu andırıyor.

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