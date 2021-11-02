Kütahya İŞKUR'dan istihdam açıklaması - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, Kütahya'da pandemi şartlarına rağmen yüzlerce yeni istihdamın sağlandığını bildirdi.

Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının bu yılda da devam ettiğini, sanayi ve hizmet sektörü gibi alanlardan alınan tüm verilerde sağlanan iyileşmelerin, işsizlikte de rekor düşüş getirdiğini söyledi.

İŞKUR verilerine Kütahya'daki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu, sanayinin gelişmesine bağlı olarak iş gücüne katılımın arttığını dile getiren Uçan, şunları kaydetti:

"İşsizlik rakamlarımız Türkiye ortalamasının altında, bu rakamlar da bizi mutlu ediyor. Önceki dönemlere baktığımızda ilimizdeki işsizlik oranlarının oldukça iyi seviyelerde olduğu değerlendirilebilir. Açık iş ilanlarında, teşviklerde ve kurumumuz tarafından düzenlenen programlardaki artışla birlikte bu oranların daha da aşağı düşeceğini bekliyoruz. Ayrıca iş arayan vatandaşlarımızın kendilerine uygun iş bulma noktasında, kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, ALO 170 danışma hattından açık iş ilanlarını takip edebildikleri gibi, kurumumuza gelerek kendileri için atanmış iş ve meslek danışmanlarından yardım alabilmektedirler. Buradaki amaç, işverene uygun personelin, iş arayana da uygun işin bulunmasıdır."

Uçan, 2021 yılı hedeflerinin yılsonu itibariyle yüzde 90 gerçekleşeceğini ümit ettiklerini, 2022 yılının istihdam oranının artacağını ve işsizlik oranının ise birçok sektörde 2 veya 3 puan düşeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.