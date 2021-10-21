Üye Girişi
Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek - Son Dakika

Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek

21.10.2021 11:03

Kütahya'nın köylerinde doğal ortamlarda yetiştirilen kazlar, hem lezzeti hem de iriliğiyle tercih ediliyor.

Kütahya'nın köylerinde doğal ortamlarda yetiştirilen kazlar, hem lezzeti hem de iriliğiyle tercih ediliyor.

Başta Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine bağlı 100 köyde yaşayan tarafından geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, AA muhabirine, Kütahya bölgesinde yılda yaklaşık 200 bin civarında kaz yetiştirildiğini söyledi.

Kütahya kazının doğal ortamda yetiştirilmesinin en büyük tercih nedeni olduğunu belirten Pelvan, şöyle konuştu:

"Köylerimizde yapılan kaz yetiştiriciliği atadan kalan geleneksel yöntemlerle, tamamen doğal olarak yapılıyor. İlkbahar aylarında yumurtadan çıkan kazlar, kış aylarında yaklaşık 5-6 kilograma kadar ulaşıyor. Aslanapa ilçemizin rakımının yüksek olması ve çok çetin kış ortamı olmasından dolayı kazların yağı çok lezzetli oluyor. Bundan dolayı da yörelerimizde yetişen kazlar İstanbul'daki tüccarlar tarafından yoğun talep görüyor."

Pelvan, Aslanapa ilçesindeki 31 köy ile 4 mahallenin tamamında atadan gelen yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığını aktardı.

"Bölgede kaz çiftlikleri kurup üretimi artırmayı hedefliyoruz"

Kaz yetiştiriciliğinin profesyonel yöntemlerle yapılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Pelvan, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin desteğiyle bir proje hazırladık. İş-Kur ile birlikte kaz yetiştiriciliğini modern tekniklerle geliştirmeyi, bugünkü üretim sayısını 4-5 katına çıkarmayı planlıyoruz. Köylerimizdeki her hanede mutlaka kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu işi de genellikle kadınlarımız yapıyor. Sabah meraya çıkarılan kazlar tamamen doğal ortamlarda, organik olarak besleniyor. Akşam olduğunda ise kümeslerine dönüyor. Aslanapa'da kurduğumuz kadın kooperatifleriyle birlikte, bölgede kaz çiftlikleri kurmayı planlıyoruz. Güvenlik prosedürlerine uygun olarak daha modern tekniklerle kaz çiftlikleri kurmak suretiyle Aslanapa kazını ülkemize ve tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz."

Pelvan, bölgenin yöresel yemekleri arasında olan kaz tiridine coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

İlçede en çok kaz yetiştirilen Örenköy'ün muhtarı Necmettin Dilsiz de köylerinde yüzyılı aşkın süredir babalarından, dedelerinden öğrendikleri yöntemle yetiştiricilik yapıldığını anlattı.

Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek
Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek
Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek
Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek
Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek

Çavdarhisar, Dumlupınar, Aslanapa, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi 11:31 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar çıkmadan birçok fırıncı fiyatları güncelledi
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı 10:03 Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı

Son Dakika Haberleri
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
10:56 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor
10:53 Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:49
Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor         
11:32
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:07:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya kazı kışın sofraları süsleyecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement