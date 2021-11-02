Kütahya Valiliği'nin motivasyon tırı 7 ayda 4 bin çocuğa ulaştı - Son Dakika

Kütahya Valiliği'nin, dezavantajlı çocukların yüzünü güldürmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı'nın, 7 ayda 4 bin çocuğa ulaştığı bildirildi.

81 il hedefiyle hayata geçirilen projeye TRT Çocuk'tan da destek geldi. Etkinliklerde, TRT Çocuk'un sevilen çizgi film karakterlerinin maskotları ve TRT Çocuk dergisi de çocuklarla buluşacak.

Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anonim Lojistik A.Ş. destekleriyle çocuklara özel hazırlanan Kütahya Valiliği Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı ile ilgili Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "TRT Çocuk kanalının sevilen programı "Haberin Olsun" programında izleyiciye tanıtılan mobil tır, TRT ekranlarından çocukların evine konuk olmaya devam edecek.

Düzenlenecek etkinliklerde TRT Çocuk'un sevilen çizgi film karakterlerinin maskotları ve TRT Çocuk dergisi de çocuklarla buluşacak. Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'ın rehberliğinde 81 ili dolaşacak mobil tırda çocukların birbirinden eğlenceli oyunlarla, iletişim, motivasyon, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesi hedefleniyor." denildi.

Mobil tırda eğitimin eğlenceli yanıyla tanışan ve gün boyu gün boyu devam eden etkinliklerle eğlenerek öğrenen çocuklara günün sonunda ahşap kalemlik, ahşap tetris ve çeşitli hediyeler veriliyor.

Mobil tırın 7 ayda 4 bin çocuğun ayağına gittiğini belirten Vali Ali Çelik de, "81 ilimizin tamamını hedeflediğimiz bu yolculukta çocuklarımızın hayallerine, umutlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Destek olan, değer katan herkese teşekkür ederiz." dedi.