Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu - Son Dakika

- Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

KUVEYT - Kuveyt'teki Mina-al Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktı.

Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Mina -al Ahmadi kükürt giderme ünitesinde bu sabah yangın çıktığını duyurdu. Alev toplarının ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rafineri ve ihracat operasyonlarının yangından etkilenmediğini bildirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da kaydedildi.