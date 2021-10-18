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Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

18.10.2021 09:52

- Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu Kuveyt'teki Mina-al Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktı.

- Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

KUVEYT - Kuveyt'teki Mina-al Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktı.

Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Mina -al Ahmadi kükürt giderme ünitesinde bu sabah yangın çıktığını duyurdu. Alev toplarının ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rafineri ve ihracat operasyonlarının yangından etkilenmediğini bildirdi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da kaydedildi.

Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu
Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Petrol, Kuveyt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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