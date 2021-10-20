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Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi - Son Dakika

Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi

20.10.2021 14:19
Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Türkyılmaz (55) için savcı mütalaasında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İsmail Türkyılmaz (55) için savcı mütalaasında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olay, 25 Nisan günü Kandıra'nın Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi meselesi nedeniyle husumetli olan amca oğulları İsmail Türkyılmaz ile Üzeyir Türkyılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, yanındaki tabancayı çekip, kuzenine ateş etti. Yaralanan Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan İsmail Türkyılmaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık İsmail Türkyılmaz, duruşmaya kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, İsmail Türkyılmaz'ın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık İsmail Türkyılmaz, "Mütalaayı kabul etmiyorum. İsteyerek yapmadım. Ben, üzerime balta ile gelmesi sebebiyle onu korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Ben ateş etmeseydim balta üzerime gelecekti. Üzerine doğru ateş etmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı 4 Kasım gününe erteledi.


Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi
Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi

Kocaeli, Mahkeme, Nisan, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzen cinayetinde savcı, sanığın 24 yıl hapsini istedi - Son Dakika
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