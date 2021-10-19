Kuzey Kore'den balistik füze denemesi - Son Dakika

Japonya ve Güney Kore'den yapılan açıklamalara göre, Kuzey Kore'nin bugün iki balistik füze ateşlediği duyuruldu.

Üst üste gerçekleştirdiği silah denemeleri ile uluslararası kamuoyunu teyakkuza geçiren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıran yeni bir hamle geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Pyongyang'ın bugün 2 balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Eylemi "son derece üzücü" olarak nitelendiren Kishida, kurmaylarına beklenmedik durumlara hazırlıklı olma talimatı verdiğini söyledi. Japon Denizi'ne düştüğü öğrenilen füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırları içine isabet edip etmediğini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Güney Kore de doğruladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğrulayarak fırlatmanın birinin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo'dan Japon Denizi'ne yerel saatle 10.17 sularında gerçekleştirildiğini bildirdi. Güney Kore basını ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde ikinci füzenin denizaltıdan fırlatıldığına inanıldığını duyurdu.

Art arda füze denemeleri

Kuzey Kore geçtiğimiz aydan bu yana sürdürdüğü bir dizi füze denemesi ile uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Son olarak 15 Eylül'de 2 kısa menzilli balistik füzeyi test eden Pyongyang yönetimi, 28 Eylül'de ise yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini açıklamıştı. - TOKYO