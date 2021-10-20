Kuzey Kore "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denediğini açıkladı - Son Dakika

Kuzey Kore, 19 Ekim'de denemesini yaptığı füzelerden birinin, "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Savunma Bilimleri Akademisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore dün yeni tip füze denedi.

Füzenin, "kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme" teknolojilerine sahip olduğu vurgulandı.

KCNA, denemeye ilişkin "Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze (SLBM) denemesi '8.24 Yongung' gemisinden gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Üçlü görüşme

Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle Washington'da görüştü.

ABD'li diplomat Sung Kim ile Güney Koreli diplomat Noh Kyu Duk'in katıldığı görüşmede Funakoşi, Pyongyang'ın nükleer silah programına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çağrısı yapan üçlü, bu konuda "diplomatik çabaların" sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasında anlaştı.

15 ve 28 Eylül denemeleri

Dün Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söylemişti.

Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirmişti.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.