Üye Girişi
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

17.10.2021 15:55

Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karaman gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APB 076 plakalı otomobil ile biri yabancı plakalı olmak üzere, plakası henüz öğrenilemeyen bir tır ve aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında E.M. isimli bir kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerice yaralı E.M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplam 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazası ile ilgili Otoyol Jandarma Trafik timleri inceleme başlattı.

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Sakarya, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı 15:27 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 14:55 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi 14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı 14:16 Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
14:52 Survivor Nagihan'dan canlı yayında itiraf: Akraba evliliği yapmamak için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi         
15:49
Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti         
15:00
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro         
14:51
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi         
14:36
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Mescid-i Haram'da özlenen görüntü! 20 ay sonra sosyal mesafesiz sabah namazın için akın akın geldiler Mescid-i Haram'da özlenen görüntü! 20 ay sonra sosyal mesafesiz sabah namazın için akın akın geldiler         
10:05
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 16:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement