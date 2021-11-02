Kuzey Marmara Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 6 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen 34 AG 7871 plakalı hurda atık malzemesi yüklü kamyonet, sürücü Abdullah İ'in Beykoz mevkisindeki viyadükte yoğun sisin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kamyonetin arkasından gelen tır, iki çekici, otomobil ile başka bir kamyonet de birbirlerine çarptı.

Devrilen kamyonetteki hurda malzemeler yola savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan 34 BB 0978 kamyonette sıkışan sürücü Kemal K. itfaiye ekiplerince araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.