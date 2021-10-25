Kuzey Marmara Otoyolu'na helikopterli denetim; 15 sürücüye ceza - Son Dakika

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter ile havadan denetim yaptı. 15 araca yönelik ceza uygulanırken, 5 araç da trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli güzergahında helikopterle havadan denetim yaptı. 113 kilometrede gerçekleştirilen denetimde, jandarma helikopterinden, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yapanlar, yol kenarlarına kurulan denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirildi. Ekipler de bu sürücüleri durdurarak ceza yazdı.