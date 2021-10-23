Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor - Son Dakika

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar etkisini gösterecek soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak Marmara ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde soğuk ve yağışlı sistem etkili olacak.

Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Marmara ve Batı Karadeniz'de, pazartesi gece ve salı sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don riski bulunuyor.

Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.