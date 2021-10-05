Üye Girişi
Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

05.10.2021 00:57
Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunları otlattığı sırada yapay gölete düşen kuzusunu kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunları otlattığı sırada yapay gölete düşen kuzusunu kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tont Mahallesi Çiftlik Altı mevkii olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi. Ailesinin Mehmet Durmaz'dan haber alamaması üzerine bölgeye Ereğli'den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz'ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı.

Mahalle mezarlığında defnedildi

Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi. Durmaz için ikindi namazını müteakip evlerinin önündeki tarlada cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Mehmet Durmaz'ın babası Fikret Durmaz güçlükle ayakta durdu. Durmaz'ın cansız bedeni Sarıca Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Mehmet Durmaz'ın akrabası olan Bayram Aydın, Mehmet'in koyun atlatırken kaçan ve gölete düşen kuzuyu kurtarmak için girdiği gölette boğulduğunu, kuzunun da itfaiye tarafından kurtarıldığını söyledi. Yapay göletin tehlike arz ettiğini belirten Aydın, en azından tel örgüyle etrafının çevrilmesi gerektiğini ifade etti. - KONYA

Mehmet Durmaz, İtfaiye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü 00:20 Resmen kara pazartesi! İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü 00:00 Facebook'a erişim sıkıntısı nedeniyle Zuckerberg'in serveti 7 milyar dolar düştü Yeni evli komşusuna 23:09 Yeni evli komşusuna "Hırsız çalmasın, altınları yatak odasına koy" diyen hamile komşu, altınları kendi çaldı
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir 22:17 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi 21:53 Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü 18:57 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek 15:57 Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var WhatsApp'a ulaşamayanlar alternatiflere yöneldi! Aralarında yerli uygulamalar da var         
00:34
Mayalar'dan sonra şimdi de Vikingler! Kıyamet günü için yıllar önce 22 Şubat'ı işaret etmişler Mayalar'dan sonra şimdi de Vikingler! Kıyamet günü için yıllar önce 22 Şubat'ı işaret etmişler         
00:03
Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı         
23:47
Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantısı sorunu yaşıyor Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantısı sorunu yaşıyor         
22:39
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi         
22:08
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor         
18:38
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 01:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement