Üye Girişi
KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

21.10.2021 18:31

İZMİR'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 2 Eylül sabahı, Konak Varyant mevkisinde meydana geldi. Güçlendirme çalışması yaptıkları KYK binasına gelen işçiler, karot makinesi, hilti ve matkabın bıraktıkları yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından malzemelerin çalındığını anlayan işçiler, polise bildirdi. Gelen ekipler, kamera görüntülerinden piyasa değeri 15 bin lira olan malzemeleri çalan şüphelinin eşkalini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Kredi Yurtlar Kurumu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun 19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü 19:15 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti 18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü 16:23 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:49 Fenerbahçe adeta yıldızlar takıma döndü! Antwerp maçının ilk 11'leri netleşti
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı Uzun süre ekranlardan uzak kalan Alişan, TRT ile anlaştı         
19:27
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
19:24
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor         
18:55
Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle         
18:50
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 19:39:15. #1.12#
SON DAKİKA: KYK BİNASINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement