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KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor

16.10.2021 21:47

KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor Atatürk Öğrenci Yurdu, yeni ve modern haliyle 3 bin 784 kız öğrenciye ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi Yurtlar Kurumu tarafından Ankara'ya yapılan Atatürk Kız Yurdu...

KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor

Atatürk Öğrenci Yurdu, yeni ve modern haliyle 3 bin 784 kız öğrenciye ev sahipliği yapacak

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi Yurtlar Kurumu tarafından Ankara'ya yapılan Atatürk Kız Yurdu modern dizaynı ile öğrencileri ağırlamak için gün sayıyor.

KYK eski ve küçük kapasiteli öğrenci yurtlarını yenileyerek öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda yeni yurtlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 senedir öğrencilere hizmet vererek ömrünü dolduran Atatürk Öğrenci Yurdu yıkılarak yerine çok kısa bir süre içerisinde modern ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan yeni yurt yapıldı.

Yıkıldığı zaman bin 840 kapasiteye sahip olan Atatürk Öğrenci Yurdu, yeni ve modern haliyle 3 bin 784 kız öğrenciye ev sahipliği yapacak. Beş bloktan oluşan yurtta dörder kişilik odalar yer alırken özel banyo ve tuvaletin yanı sıra çalışma odaları da bulunuyor.

Öğrencilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü yurtta son model makinelerin bulunduğu çamaşırhane, ayrı bir blok olarak tasarlanan yemekhane, modern şartlara uygun konferans solonu, çok amaçlı salon, valiz depoları ve mescit yer alıyor. Ayrıca öğrencilerin boş vakitlerini değerlendireceği spor sahaları için de son hazırlıklar tamamlanıyor.

Özel öğrencilere özel odalar

Her detayın ayrı ayrı düşünüldüğü Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda engelli öğrencilerde unutulmadı. 3 blokta 72 yatak kapasitesi ile engelli öğrencilerin yaşam standartlarını en üst düzeyde tutmak için özen gösterilecek.

KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor
KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor
KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor
KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Kredi, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK'nın 5 yıldızlı otel ayarında öğrenci yurdu yeni öğrencilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika
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