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La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu - Son Dakika

La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu

13.10.2021 22:07
La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü küller nedeniyle adada külden tepeler oluştu.

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü küller nedeniyle adada külden tepeler oluştu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan küller nedeniyle adanın güneybatısında kül yağışı yaşandı. Bölgedeki La Mancha köyünde evler tamamen külle kaplanırken, cadde ve sokaklarda metrelerce yükseklikte külden tepeler oluştu. İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Askeri Acil Durum Ekiplerinin (UME) çevredeki külleri temizlemek ve vatandaşlara destek olmak için adada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, kül yağışına bağlı zehirlenmeler konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlardan su ve yiyeceklerini açıkta bırakmamaları çağrısı yapan yetkililer, çatı ve olukların temizlenmesi istedi.

BAŞBAKAN SANCHEZ LA PALMA'YI DÖRDÜNCÜ KEZ ZİYARET ETTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Palma'yı bir kez daha ziyaret ederek, adada oluşan hasarı ve alınan önlemleri değerlendirdi. Cumbre Vieja Yanardağı patlamasından itibaren adaya dördüncü ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Sanchez, felaket nedeniyle şimdiye kadar hiçbir can kaybı yaşanmadığına dikkat çekerek, adada çalışmalarda bulunan tüm personelin insanların hayatını kurtarmak için çaba göstermesini istedi. Başbakan Sanchez ayrıca, adada devam eden acil durum çalışmaları için 214 milyon avro tahsis edildiğini açıkladı.

TAHLİYE EDİLENLERİN SAYISI 6 BİN 800'E ULAŞTI

Yetkililer, dün yaşanan patlama ve lav akışı nedeniyle Los Llanos de Aridane sahil kasabasından 800 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen ada sakinlerinin sayısı 6 bin 800'e ulaştı.

BİN 458 BİNA YOK OLDU

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi, 19 Eylül'den bu yana La Palma'da lavların 656 hektarlık alanı ve bin 458 binayı yok ettiğini açıkladı.

(Saim Sevinç/İHA)

La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu
La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu

Başbakan, İspanya, Eylül, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Palma Adası'nda külden tepeler oluştu - Son Dakika
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