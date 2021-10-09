La Palma'da lavlar bin 419 binayı yok ettiLa Palma Havalimanı yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

- La Palma'da lavlar bin 419 binayı yok etti

La Palma Havalimanı yeniden faaliyete geçti

KANARYA ADALARI - İspanya'ya bağlı La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'dan akan lavlar 4 evi daha yutarken, lavların yok ettiği bina sayısı bin 419'a ulaştı. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), La Palma Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan lavların 4 evi evi daha yuttuğu ifade edilirken, lavların yok ettiği bina sayısı bin 419'a ulaştı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nün (Involcan) tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Cumbre Vieja Yanardağı'nın ağzının kuzey yüzünün çöktüğü ve çeşitli yönlere doğru yoğun lav akışı olduğu bildirildi.

Adada bugün 37 deprem meydana geldi

İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, bugün adada 37 deprem yaşandığı ve en büyük depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

La Palma Havalimanı yeniden faaliyete geçti

Geçtiğimiz perşembe günü pistlerde biriken kül nedeniyle uçuş trafiğine kapanan La Palma Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçtiği aktarıldı. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), havalimanının tekrar kullanıma açıldığı ve temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Felaketten etkilenenlere 10.5 milyon euroluk yardım

Kanarya Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yanardağ felaketinden etkilenen vatandaşlara 10,5 milyon euroluk ekonomik yardım paketi hazırlandığını ve en yakın zamanda bu paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı duyuruldu.

Öte yandan La Palma'da lavlar 480 hektarlık alanı yok ederken, 6 binden fazla kişi ise tahliye edildi.