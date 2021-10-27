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La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı - Son Dakika

La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı

27.10.2021 11:57

- La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı Toulouse Volkanik Kül Tavsiye Merkezi (VAAC), Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamaların devam ettiğini belirterek, tahmini 3 bin metre irtifaya kadar yükselen ve güneybatı yönünde 10 kts...

- La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı

KANARYA ADALARI - Toulouse Volkanik Kül Tavsiye Merkezi (VAAC), Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamaların devam ettiğini belirterek, tahmini 3 bin metre irtifaya kadar yükselen ve güneybatı yönünde 10 kts hızla hareket eden bir volkanik kül bulutu hakkında uyarıda bulundu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, 1 ayı aşkın süredir kül ve lav püskürtüyor. Toulouse Volkanik Kül Tavsiye Merkezi (VAAC), Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamaların sürdüğünü belirterek, tahmini 3 bin metre irtifaya kadar yükselen ve güneybatı yönünde 10 kts hızla hareket eden bir volkanik kül bulutu hakkında uyarıda bulundu. Patlamaların sürdüğü yanardağ daha fazla lav ve ateş püskürtmeye de devam ediyor.

İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü (IGME), patlamanın yeraltı suyu üzerindeki etkilerini kontrol etmek için saha çalışmaları yürütüyor. IGME'nin La Laguna Üniversitesi ile birlikte ve La Palma Insular Su Konseyi ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmada, kamusal kullanımın yanı sıra tarımsal sulama kaynağı olan ve yanardağ patlamasından etkilenen yeraltı su kaynaklarının kontrolü ve izlenmesi üzerinde çalışılıyor.

Patlamasından bu yana en aktif durumda

Yanardağın konisi geçtiğimiz pazartesi günü kısmen çökmüş ve daha önce etkilenmemiş bölgeler de lav akıntılarının etkisinde kalmıştı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü'nden (Involcan) dün yapılan açıklamada da lavlardan oluşan dev bir çeşmenin yanardağdan fışkırdığı belirtilmiş, yanardağın patlamasından bu yana en aktif durumda olduğu bildirilmişti. Enstitü ayrıca, yamaçtan aşağı akan lav nehirlerinin neredeyse 3 kilometre genişliğinde olduğunu kaydetmişti. Involcan Sözcüsü David Calvo ise "En büyük faaliyet anındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Hafta sonu boyunca yanardağın yamaçları boyunca yeni çatlaklar ve delikler açıldığı aktarılmış, söz konusu çatlak ve deliklerin daha fazla lavın dışarı çıkmasına neden olduğu ifade edilmişti. Bilim adamları geçtiğimiz hafta La Palma'da farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 deprem meydana geldiğini belirtmişti. Adanın büyük bir kısmı patlamalardan henüz etkilenmemiş olsa da lav alanlarının genişlediği batı yakasının akıbeti belirsizliğini koruyor.

Tahliyelerin sayısı 7 bin 500'e ulaştı, binlerce ev kullanılamaz hale geldi

Yanardağ patlamaya başladığı günden bu yana tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaşırken, bölgedeki binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Lav akışı adanın 2 bin 100 dönümünü kaplarken, 2 bin 185 bina da yıkıldı. Yanardağdan çıkan lav, adanın ekonomik üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan muz tarlaları da dahil olmak üzere 900 hektarlık tarım arazisini yok etti. Yetkililer, yanardağın faaliyetinin önümüzdeki 3 ay boyunca daha devam etmesi ve kullanılamaz hale gelen ev sayısının artmasından endişe ediyor.

La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı
La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı
La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı
La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı

Kanarya Adaları, Yanardağ, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel La Palma'da volkanik kül bulutu uyarısı - Son Dakika


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