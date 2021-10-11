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La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı - Son Dakika

La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı

11.10.2021 23:54

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan akan lavlar çimento fabrikasına ulaştı.

İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan akan lavlar çimento fabrikasına ulaştı. Alevlere teslim olan fabrikanın yakınlarında yaşayan yaklaşık 3 bin kişi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan akan lavlar, bölgedeki bir çimento fabrikasına ulaştı. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, fabrikadaki yangından havayı kirleten yoğun duman yükseldiğini ifade etti. Morcuende, bölgedeki halkın güvenliği için yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yerel yetkililer de yanan fabrikadan çıkan zehirli dumanın solunmaması için halka evlerinde kalmaları, pencereleri ve klimaları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.

Lavlar bugüne kadar 591 hektarlık alanı yok etti.

(İHA)

La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı
La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı
La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı
La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı
La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı
La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı

Sokağa Çıkma Yasağı, İspanya, Fabrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Palma'da yanardağdan akan lav çimento fabrikasını yaktı - Son Dakika
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