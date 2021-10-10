Laf atma kavgasında kan aktı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan Mevlana Parkı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre parkta yürüyen C.A. (21) ve arkadaşına bir grup tarafından laf atılması sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine laf atan gruptan bir kişi, tartıştığı C.A.'yı karnından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kalabalık grup kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ