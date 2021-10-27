Lastiği patlayan kamyonet Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildi - Son Dakika

Yolun sağ şeridine savrulan mobilya parçaları ile devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün kazadan yara almadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyreden Erol U. yönetimindeki 34 FB 768 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet yola devrildi.

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