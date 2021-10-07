Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.10.2021 08:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 530 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 599 bin 359'a, 17 bin 893 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 516 bin 967'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 554 bin 936 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 713 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 280 bin 607, toplam vaka 3 milyon 699 bin 621, iyileşenler ise 3 milyon 57 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 379'a, 1284 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 219'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 127 bin 68'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 487'ye çıktı.

Son 24 saatte 1393 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 965 bin 847'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 808 bin 800'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 553 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 181 bin 183'e, can kaybı sayısı 199 bin 559'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 158 bin 142'ye yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 851'e, vaka sayısı 1650 artışla 572 bin 103'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 535 bin 957 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 376 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 369 bin 30'a, can kaybı sayısı 9 bin 949'a, sağlığına kavuşanların sayısı 111 bin 930'a çıktı.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 553'e yükseldi.

Vaka sayısının 1614 artarak 541 bin 36'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 452 bin 419 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi 07:30 İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 07:27 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı 07:23 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? 00:44 Sosyal medya çalkalanıyor! Herkesin sorduğu tek bir soru var: Josef nerede? Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı 21:55 Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu 20:55 Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar

Son Dakika Haberleri
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
07:29 İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi
07:28 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
07:27 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
07:23 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı
07:22 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
08:05
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi sıraladı         
07:24
Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
07:05
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi         
21:51
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi         
20:04
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 08:22:08. #1.12#
SON DAKİKA: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement