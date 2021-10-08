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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.10.2021 08:26
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 451 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 599 bin 810'a yükseldi, 15 bin 591 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 532 bin 558'e çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 514 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 613 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 281 bin 121, vaka sayısı 3 milyon 707 bin 234, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 63 bin 722 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 517'ye çıktı.

Son 24 saatte 1677 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 967 bin 524'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 810 bin 312'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 416'ya, 1086 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 264 bin 305'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 128 bin 634'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 533'e çıktı.

Vaka sayısı 942 artışla 1 milyon 659 bin 386, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 614 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 550 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 182 bin 106'ya, can kaybı sayısı 199 bin 581'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 159 bin 239'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 902'ye, vaka sayısı 2 bin 610 artışla 574 bin 713'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 538 bin 715 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 584'e yükseldi.

Vaka sayısının 1617 artarak 542 bin 653'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 453 bin 789 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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