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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.10.2021 10:00
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 404 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 600 bin 829'a yükseldi, 16 bin 451 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 567 bin 181'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 670 bin 348 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 348 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 153 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 281 bin 958, vaka sayısı 3 milyon 720 bin 545, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 76 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 585'e çıktı.

Son 24 saatte 1587 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 970 bin 718'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 813 bin 675'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 458'e, 470 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 265 bin 528'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 131 bin 279'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 267 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 183 bin 589'a, can kaybı sayısı 199 bin 641'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 160 bin 784'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 554'e çıktı.

Vaka sayısı 998 artışla 1 milyon 661 bin 370, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 615 bin 629 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 986'ya, vaka sayısı 1991 artışla 578 bin 809'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 544 bin 963 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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