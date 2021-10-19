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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.10.2021 10:21
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 603 bin 465'e yükseldi, 7 bin 446 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 651 bin 910'a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 813 bin 408 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 96 kişi yaşamını yitirdi, 1413 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 284 bin 477, vaka sayısı 3 milyon 758 bin 469, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 122 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 886'ya çıktı.

Son 24 saatte 1043 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 982 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 826 bin 801'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 704'e, 912 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 273 bin 463'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 140 bin 506'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 146 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 190 bin 396'ya, can kaybı sayısı 199 bin 882'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 168 bin 56'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 620'ye çıktı.

Vaka sayısı 1315 artışla 1 milyon 672 bin 65, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 623 bin 157 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 387'ye, vaka sayısı 193 artışla 588 bin 262'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 562 bin 291 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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