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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.10.2021 08:03
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 604 bin 228'e yükseldi, 15 bin 609 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 680 bin 488'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 861 bin 55 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 424 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 69 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 285 bin 347, vaka sayısı 3 milyon 767 bin 758, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 129 bin 544 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 931'e çıktı.

Son 24 saatte 1224 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 984 bin 751'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 829 bin 427'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 770'e, 1218 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 275 bin 984'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 142 bin 102'ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi ve 506 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 192 bin 205'e, can kaybı sayısı 199 bin 945'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 170 bin 168'e yükseldi.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, salgında son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 383 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 373 bin 589'a, can kaybı sayısı 10 bin 170'e, sağlığına kavuşanların sayısı 114 bin 672'ye çıktı.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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