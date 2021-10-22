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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.10.2021 08:22
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 451 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 604 bin 679'a yükseldi, 16 bin 853 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 697 bin 341'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 875 bin 999 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 322 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 798 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 285 bin 669, vaka sayısı 3 milyon 772 bin 556, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 133 bin 267 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 959'a çıktı.

Son 24 saatte 1498 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 986 bin 249'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 830 bin 746'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 796'e, 1541 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 277 bin 525'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 143 bin 70'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi ve 447 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 193 bin 89'a, can kaybı sayısı 199 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 171 bin 196'ya yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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