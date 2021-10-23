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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

23.10.2021 08:55
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 460 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 139'a yükseldi, 14 bin 502 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 711 bin 843'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 885 bin 484 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 284 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 653 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 285 bin 953, vaka sayısı 3 milyon 777 bin 209, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 137 bin 453 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 994'e çıktı.

Son 24 saatte 1772 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 988 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 832 bin 49'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 819'a, 1385 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 278 bin 910'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 144 bin 364'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 539 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 194 bin 132'ye, can kaybı sayısı 200 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 319'a yükseldi.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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