Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 605 bin 644'e yükseldi, 6 bin 204 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 729 bin 763'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 907 bin 224 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi yaşamını yitirdi, 1666 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 286 bin 346, vaka sayısı 3 milyon 783 bin 327, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 145 bin 535 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 1369 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 991 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 834 bin 893'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 115 bin 826'ya, 540 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 280 bin 358'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 146 bin 819'a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi ve 400 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 195 bin 859'a, can kaybı sayısı 200 bin 52'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 174 bin 106'ya yükseldi.