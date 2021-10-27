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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

27.10.2021 08:16
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 442 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 606 bin 246'ya yükseldi, 13 bin 424 yeni vakanın görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısı da 21 milyon 748 bin 984'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 944 bin 87 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 392 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 538 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle ülkede toplam can kaybı sayısı 286 bin 888, vaka sayısı 3 milyon 788 bin 986, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 153 bin 67 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 133'e çıktı.

Son 24 saatte 1428 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 994 bin 14'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 838 bin 63'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda yer alıyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 866'ya, 1415 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 283 bine yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 149 bin 181'e ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 483 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 197 bin 52'ye, can kaybı sayısı 200 bin 118'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 175 bin 510'a yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 797'ye, vaka sayısı 1350 artışla 596 bin 417'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 574 bin 566 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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