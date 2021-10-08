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Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti - Son Dakika

Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

08.10.2021 06:08
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Latin Amerika ve Karayipler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 221'e yükseldi.

Latin Amerika ve Karayipler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 221'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta geneli ve Karayipler'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 147 artarak 45 milyon 356 bin 566'ya ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1395 artışla 1 milyon 500 bin 221 oldu.

Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkelerin sağlık sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle ağır hasta sayısı hızla artarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 40 milyon 437 bin 787'ye çıktı.

Bugüne kadar kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 599 bin 810 ile salgının merkez üssü Brezilya, 280 bin 607 ile Meksika ve 199 bin 581 ile Peru'da görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk 3 ülke, 16 milyondan fazla vakayla Brezilya, 3 milyon 514 bin 683 vakayla Arjantin ve 3 milyon 210 bin 787 vakayla Kolombiya oldu.

İyileşenlerin sayısı, Brezilya'da 21 milyon 532 bin 558, Arjantin'de 5 milyon 264 bin 305, Kolombiya'da 4 milyon 967 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da görülmüştü.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Karayipler, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti - Son Dakika
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