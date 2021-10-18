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Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı

18.10.2021 09:46

Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı Osmaniye'den Adana'ya gelip 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kız kardeşten biri tutuklandı Osmaniye'den Adana'ya gelip 9 ev ve 1 işyerinden 350...

Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı

Osmaniye'den Adana'ya gelip 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kız kardeşten biri tutuklandı

ADANA - Osmaniye'den Adana'ya gelip 9 ev ve 1 işyerinden 350 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira çalan iki kız kardeş yakalandı. Kardeşlerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmaniye'den gelip, girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ettikten sonra hırsızlık yapan şebekenin çökertilmesi için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kapısını çalıp kimsenin olmadığını anladıkları evlere levye yardımıyla girdikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle son bir haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 50 bin TL çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin izini süren ekipler, Elvan Ç. ile kardeşi M.Ç.'nin kentten ayrılmak üzere otogara gittiğini belirledi. Polis, adım adım takip ettiği hırsız zanlısı abla ve kardeşini yakaladı. Emniyete götürülen Elvan Ç.'nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı
Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Levyeli kadın hırsızlık zanlıları önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika
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