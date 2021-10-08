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'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR' - Son Dakika

'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR'

08.10.2021 15:45

Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat (2)Leyla Aydemir davasının duruşmasından sonra açıklama yapan UCİM Genel Başkan Danışmanı avukat Ayşegül Aydoğan, 'Leyla tam 4 yaşındaydı ve bir dere kenarına öldürülüp acımasızca atıldı.

Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat (2)

Leyla Aydemir davasının duruşmasından sonra açıklama yapan UCİM Genel Başkan Danışmanı avukat Ayşegül Aydoğan, 'Leyla tam 4 yaşındaydı ve bir dere kenarına öldürülüp acımasızca atıldı. Bugün okula gidecekti ama yok aramızda ama Leyla'ya bunu yapanlar 4 senedir aramızda. Bizler gibi markete gidip otobüslere biniyorlar. Bu insanları, bir başka çocuğa yine zarar vermek için halkın arasına saldık. Biz verilen kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ne utançtır ki Leyla davası, bugün faili meçhul bir cinayet olmuştur. Asla peşini bırakmayacağız. Bu dünyada adalet sağlanmadı ama öbür tarafta mutlaka sağlanacak' dedi.

'ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ'

Mahkemenin beklemedikleri şekilde hızlıca beraat kararı verdiğini söyleyen Leyla Aydemir'in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç da "Bugün duruşma yapıldı. Şaşkınlık içindeyim. İstinafın bozma ilamından sonra dosyaya yeni deliller sunduk ancak bunlar incelenmeye alınmadan önceki kurulan ara kararlardan vazgeçilerek yangından adeta mal kaçırılırcasına tüm sanıklar hakkında hızlıca beraat kararı verildi. Tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine taşıyacak, hukuk mücadelemiz devam edecek. Şu anda her şey bitmiş değil. Karara çok şaşırdık. Dosyada eksik bulunan birçok eksik vardı. Karar duruşması beklemiyorduk ancak mahkeme kendi kurduğu ara kararlardan vazgeçerek bugün sırf bir karar vermek adına dosyada çok önemli delilleri görmezden gelerek bu kararı verdi. Hatta bizi neredeyse hiç konuşturmadı bile. Dolayısıyla bu karar üzerine şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR'
'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR'
'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR'
'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR'

Leyla Aydemir, Mahkeme, Cinayet, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'LEYLA DAVASI BUGÜN FAİLİ MEÇHUL CİNAYET OLMUŞTUR' - Son Dakika
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