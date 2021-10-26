LG buhar özellikli kurutucular alerjenleri önlüyor - Son Dakika

Hassas ve alerjik bünyeye sahip kişilerin en önemli sorunlarından biri olan giysilerdeki tozlar ve alerjenler LG buhar özellikli kurutucuların sağladığı ekstra hijyenle yüzde 99,9 azaltılıyor.

LG açıklamasına göre, havada uçuşan polenler, rüzgarla kalkan tozlar alerjik reaksiyonların artmasına neden oluyor. Ayrıca bu tür alerjenler, giysilere de yapışarak hassas bünyelerin rahatsızlığını artırıyor. LG kurutucular, çamaşır makinesinde olduğu gibi buhar teknolojisiyle, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, yüzde 99,9 azaltıyor. Ayrıca ev içerisinde çamaşır kurutma derdine son vererek, ev ortamını rutubet ve küften kurtarıyor.

Açıklamaya göre, LG çamaşır kurutucuları ThinQ özelliği sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor, durdurulabiliyor ve kurutma işlemi bittiğinde bağlı cep telefonuna uyarı gönderebiliyor. Akıllı senkronizasyon özelliğine sahip olan LG kurutucular, LG çamaşır makinesindeki program bilgisini alarak giysileri en uygun programda kurutmak için programını otomatik olarak kendisi seçiyor.

Buhar teknolojisi sayesinde en hassas çamaşırlarda bile güvenli kurutma ve hijyen sağlayan LG kurutucular, düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisiyle giysilerdeki çekmeyi de minimuma indiriyor. LG kurutma makineleri, kurutma işlemi bittiğinde, kendi kendisini temizleyerek bir sonraki kullanım için hazır hale geliyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, LG kurutucuları, LG Çamaşır makineleriyle birlikte alan kullanıcılar 700 TL değerinde hediyelere ücretsiz kavuşuyor. Özel çekmeceli bağlantı kiti ve 1 yıllık kurutma mendili hediye kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcıların LG Brandshop, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarından satın aldıkları ürünlerin belgesiyle "www.lgkampanya.com" adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.