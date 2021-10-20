LG'nin dik süpürgesi A9 CordZero, kullanıcılardan tam puan aldı - Son Dakika

Eylül ayında açılan başvurular sonucu belirlenen LG A9 CordZero Test Grubu'na katılan kullanıcıların LG'nin yeni nesil dik süpürgesi A9'la ilgili yorum ve deneyimleri LG Türkiye'nin web sitesinde yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), eylül ayında başlattığı başvuru süreci ile test grubunda yer alarak LG A9 CordZero kablosuz dik süpürgeleri deneyimleyecek 5 kişi ürünlerine kavuştu. LG A9 CordZero Test Grubu'nda yer alan kullanıcılar ekim ayı boyunca ürünü deneyimleyip, LG A9 CordZero ile ilgili izlenimlerini yazdıkları değerlendirme yazıları ve çektikleri videolarla diğer tüketicilere aktarıyorlar.

LG A9 CordZero Test Grubu'nun ürünle ilgili tarafsız deneyim ve yorumlarını içeren yazı ve videoları, diğer tüketicilerin de faydalanması amacıyla LG Türkiye'nin https://www.lg.com/tr/lg-a9-test-etkinligi adresli web sitesinde paylaşılıyor.

Test grubunda yer alan kullanıcılardan biri LG A9 CordZero ile ilgili yorumunda şunları söyledi: "Öncelikle çok titiz ve güvenli bir ambalajlama ile karşılaştım. 4 adet temizleme başlığı alternatifi, yedek filtre ve yedek bataryasının olması çok iyi düşünülmüş. Kablosuz süpürgelerde batarya konusu oldukça önemli. İki bataryanın aynı anda makul sürede şarj edilebiliyor olmasını çok beğendim. Üründe kullanılan her bir malzeme oldukça kaliteli ve dayanıklı duruyor. Kurulum bittikten sonra ise ürün oldukça az bir alan kaplıyor ve derli toplu şık bir görüntü veriyor."

LG A9 CordZero'nun pratikliği ile ilgili yorum yapan bir diğer kullanıcı ise, "Tasarımı ve kablosuz kullanımı, şarj ünitesi, çift bataryası ile gönlümü fetheden bir süpürge oldu. Kurulumu ise çok kolay. Kutunun içinden çıkan teleskopik boru, ana gövde ve şarj ünitesini birleştirmeniz yeterli. Yıkanabilir filtre sistemi ve alerji dostu olması benim için büyük artıları arasında. Ben kendisini çok sevdim." ifadelerini kullandı.

LG ayrıca, ekim ayı boyunca LG A9 CordZero alan tüketicilerine kahve makinesi hediye ediyor.

Temizliğinin vazgeçilmezi: A9 CordZero

LG A9 CordZero Dik süpürge ile sunulan AEROSCIENCE, LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi olarak biliniyor. LG A9 CordZero, bu teknoloji sayesinde, en ufak toz zerresini bile alarak tertemiz, tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratıyor. LG A9 CordZero, mükemmel toz ve tüy toplama özelliğinin yanı sıra, etrafa saçılan parçacıkları toplama konusunda da iddialı durumda.

A9 CordZero'da bulunan Power Drive Nozzle içindeki doğrudan tahrikli motor, süpürme işlemi sırasında silindiri döndürerek etkili parçacık toplama özelliği sağlıyor. LG A9 CordZero'nun çıkartılıp yıkanabilen metal, bez ön ve ince toz filtreleri, zaman içerisinde süpürgenin filtresinde biriken kirlerin temizlenmesine, makinenin ilk günkü performansını devam ettirmesine olanak tanıyor. Kolayca değiştirilebilen çift bataryası ise LG A9 CordZero'nun 80 dakikaya kadar çalışmasına olanak tanıyor.

Tek dokunmayla kolayca, açık-kapalı ve turbo modları arasında değişebilen güç seviyesi, duvara asılabilmesinin yanı sıra, ayakta ya da kompakt modda da saklanabilmesi, teleskopik borusunun, 4 farklı uzunluk ayarlama seçeneği ile daha fazla çok yönlülük sağlaması, LG A9 CordZero'yu cazip kılan diğer özellikler arasında yer alıyor.