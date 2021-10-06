Libya'da 17 göçmenin cesedi sahile vurdu - Son Dakika

Libya'da 17 göçmenin cansız bedeninin Zaviye kentinde sahile vurduğu bildirildi.

Libya Kızılayı Zaviye Şubesinden yapılan açıklamada, Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken boğulan 17 düzensiz göçmenin cesedinin dün Zaviye'nin Hirşe ve Matrud sahillerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin defin işlemleri için yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Göçmenlere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekiliyor.