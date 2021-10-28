Libya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın yanı sıra Libya ordusundan kuvvet komutanları, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir, ülkedeki Türk toplumundan vatandaşlar, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ve Libyalı davetliler katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Libya milli marşının okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını okudu.

Büyükelçi Yılmaz, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Yılmaz, "İlanının 98'inci seneidevriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diye ekledi.

Türkiye 24 Aralık seçimleri için Libya'ya desteğe hazır

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirinin sorusu üzerine Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, "Biz Türkiye olarak bu seçimlerin belirlenen tarihte düzenlenmesini destekliyoruz. Bu konuda Libyalı dostlarımıza her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. İnşallah seçimlerin yapılmasıyla birlikte Libya'da daha güvenli, daha istikrarlı, refah içerisinde yeni bir dönem başlayacaktır. Temennimiz bu yöndedir." ifadelerini kutlandı.