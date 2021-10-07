Libya'da döviz kaçakçılarına darbe: 4 milyon euro ele geçirildi - Son Dakika

Libya İç Güvenlik Ajansı, ülkenin kuzeyindeki Misurata Uluslararası Havalimanı'nda bir grup kişinin çantasında yapılan aramada yurtdışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euronun ele geçirildiğini bildirdi.

Libya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misurata Uluslararası Havalimanı'nda yetkililerin, Türkiye'ye seyahat eden 4 kişiye ait çantalarda yaptıkları aramada yurtdışına kaçırılmak üzere olan 3 milyon 720 bin euronun ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, söz konusu paraya el koyarken, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz eylül ayında ise İç Güvenlik Ajansı'nda görevli 5 kişi görevi kötüye kullanma ve döviz kaçakçılığı şüphesi ile Maitika Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)